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18:20, 26 июня 2021 года

Орловцы вакцинировались против коронавируса в мобильных ФАПах

Прививочные кабинеты на колёсах работали сегодня в районах Орла.


Сегодня мобильные фельдшерско-акушерские пункты разместились в двух районах Орла: Железнодорожном и Северном. Получить первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции можно было у мемориального комплекса в память о Героях-железнодорожниках и у торгового центра «Лента», сообщили в администрации Орла.
 
Как отметил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов, желающих защитить себя и своих близких от инфекции становится все больше, поэтому работа по вакцинации будет продолжена.
 
Получить первый компонент вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» можно и завтра, 27 июня. Мобильные прививочные кабинеты начнут работу в 9:00:
 
- в Советском районе на улице Тургенева, 40 у ТЦ «Водолей»;
- в Заводском районе на улице Комсомольская, 242 у кинотеатра «Современник».
 
Чтобы сделать прививку, необходимы паспорт, страховой полис и СНИЛС. После прохождения вакцинации вся информация будет размещена в личном кабинете на сайте госуслуги
 
Фото пресс-службы мэрии Орла



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