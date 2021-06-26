Орловцы вакцинировались против коронавируса в мобильных ФАПах

Прививочные кабинеты на колёсах работали сегодня в районах Орла.

Сегодня мобильные фельдшерско-акушерские пункты разместились в двух районах Орла: Железнодорожном и Северном. Получить первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции можно было у мемориального комплекса в память о Героях-железнодорожниках и у торгового центра «Лента», сообщили в администрации Орла.

Как отметил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов, желающих защитить себя и своих близких от инфекции становится все больше, поэтому работа по вакцинации будет продолжена.

Получить первый компонент вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» можно и завтра, 27 июня. Мобильные прививочные кабинеты начнут работу в 9:00:

- в Советском районе на улице Тургенева, 40 у ТЦ «Водолей»; - в Заводском районе на улице Комсомольская, 242 у кинотеатра «Современник».

паспорт, страховой полис и СНИЛС. После прохождения вакцинации вся информация будет размещена в личном кабинете на сайте Чтобы сделать прививку, необходимы. После прохождения вакцинации вся информация будет размещена в личном кабинете на сайте госуслуги

Фото пресс-службы мэрии Орла