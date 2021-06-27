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11:51, 27 июня 2021 года Ещё 87 орловцев заболели коронавирусной инфекцией Два человека скончались.





27 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 87 случаев коронавирусной инфекции (всего – 37 120). В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 159 человек. Накануне выписано 82 орловца (всего – 35 224). От последствий болезни скончались 737 жителей региона, двое – за минувшие сутки. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



