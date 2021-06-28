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9:26, 28 июня 2021 года В Ливнах и Тросне развернута мобильная вакцинация от COVID-19 Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.





В Ливнах организована трехдневная мобильная вакцинация от COVID-19. С 28 по 30 июня передвижной фельдшерско-акушерский пункт будет работать на прилегающей территории ТЦ «Магнит Семейный». Время приема – с 11:00 до 18:00.



В Колпне мобильная прививочная уже начала работу в районе Универсальной ярмарки напротив магазина «Магнит» и закроется в 12:00. Она доступна только сегодня, 28 июня.



Для вакцинации пациентам нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.





Артём Ежаков



