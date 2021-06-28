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9:43, 28 июня 2021 года В Мценске мотоциклист сбил 6-летнего мальчика и скрылся Ребенок получил травмы. О степени их серьёзности не сообщается.





Вечером 27 июня в Мценске возле дома №27 по ул. Кузьмина неизвестный мотоциклист сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в 20:35. Школьник получил травмы. Насколько они серьёзны – не сообщается.



По сообщению пресс-службы областного УГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловщины всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



В региональном УМВД сообщают, что с начала 2021 года только в Орле произошло 17 ДТП с мотоциклами и велосипедами. В них пострадали 10 человек, среди них – четверо детей.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



