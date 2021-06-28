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9:55, 28 июня 2021 года Трое молодых людей пострадали в ДТП в Хотынце Авария произошла в ночь с пятницы на субботу.





26 июня в 00:30 в Хотынце в районе дома №27 по улице Ленина 24-летний водитель УАЗ «Патриот» потерял управление автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. Находившиеся в салоне пассажиры – двое 23-летних парней и 26-летняя девушка – получили травмы. Потребовалась ли им госпитализация, неизвестно.



По сообщению пресс-службы областного УГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловщины всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



