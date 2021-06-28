Главная » Новости



10:54, 28 июня 2021 года В орловском МУП «ТТП» вскрылось четырехкратное увеличение убытков Такая цифра сложилась по состоянию на 1 января 2021 года.





Мэрия Орла провела проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТТП» и обнаружила значительное увеличение убытков предприятия – по состоянию на 1 января 2021 года убыток от реализации составил около 167,9 млн рублей. По сравнению с началом 2019 увеличение более чем четырехкратное.



Положительным показателем стал рост автобусных пассажироперевозок. Если в прошлом году убыток от них составил практически 30,7 млн рублей, то в январе-марте 2021-го был отмечен рост пассажиропотока и доходов. Есть и негативная сторона – по 8 межмуниципальным контрактам в Орле и 3 межмуниципальным маршрутам в границах области МУП «ТТП» допустил нарушения. Недостаток водителей привёл к тому, что предприятие не может обеспечить полноценное и бесперебойное движение автобусов в областной столице, – отмечено в документации.



К другим нарушениям проверяющие отнесли недочёты в заполнении первичной документации и путевых листов, недостаточный контроль за выручкой и перерасход топлива на сумму примерно в 969,5 млн рублей.





Артём Ежаков



