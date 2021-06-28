понедельник 28.06.2021 18:32:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:54, 28 июня 2021 года

В орловском МУП «ТТП» вскрылось четырехкратное увеличение убытков

Такая цифра сложилась по состоянию на 1 января 2021 года.


Мэрия Орла провела проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТТП» и обнаружила значительное увеличение убытков предприятия – по состоянию на 1 января 2021 года убыток от реализации составил около 167,9 млн рублей. По сравнению с началом 2019 увеличение более чем четырехкратное.

Положительным показателем стал рост автобусных пассажироперевозок. Если в прошлом году убыток от них составил практически 30,7 млн рублей, то в январе-марте 2021-го был отмечен рост пассажиропотока и доходов. Есть и негативная сторона – по 8 межмуниципальным контрактам в Орле и 3 межмуниципальным маршрутам в границах области МУП «ТТП» допустил нарушения. Недостаток водителей привёл к тому, что предприятие не может обеспечить полноценное и бесперебойное движение автобусов в областной столице, – отмечено в документации.

К другим нарушениям проверяющие отнесли недочёты в заполнении первичной документации и путевых листов, недостаточный контроль за выручкой и перерасход топлива на сумму примерно в 969,5 млн рублей.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.