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10:57, 28 июня 2021 года

МЧС: Жара не повод ослабить бдительность

Спасаясь от жары, орловцы стремятся к водоёмам. Но отдыхая у воды, нужно не забывать о безопасности. Корреспондент ГТРК «Орёл» побывал в одном из рейдов, которые проводит госинспекция по маломерным судам и побеседовал с её представителем Еленой Переверзевой.


Как отметила врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области Елена Переверзева, в Орловской области уже зафиксировано несколько трагических случаев при купании в водоёмах.
 
В МЧС напоминают об основных правилах безопасности:
 
- Летом дети должны быть под присмотром. Особенно во время отдыха у водоёмов.
 
- Купаться нужно только в оборудованных местах. В Орле это пляжи на озере Светлая Жизнь и в районе центрального парка. В области для купания аккредитованы 38 пляжей.
 
- Не стоит употреблять алкоголь: можно и самому пострадать, и не заметить, что кому-то требуется помощь.
 
- Обращайте внимание не только на тех, с кем вы пришли к водоёму, но и на окружающих.
 
- Владельцев лодок просят обращать внимание на купающихся и соблюдать скоростной режим.
 
Также Елена Переверзева напомнила о проверках водителей маломерных судов на трезвость. На данный момент пока случаев управления лодками в состоянии алкогольного опьянения не зафиксировано.



Всеволод Трифонов
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