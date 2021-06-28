МЧС: Жара не повод ослабить бдительность

Спасаясь от жары, орловцы стремятся к водоёмам. Но отдыхая у воды, нужно не забывать о безопасности. Корреспондент ГТРК «Орёл» побывал в одном из рейдов, которые проводит госинспекция по маломерным судам и побеседовал с её представителем Еленой Переверзевой.

Как отметила врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области Елена Переверзева, в Орловской области уже зафиксировано несколько трагических случаев при купании в водоёмах.

В МЧС напоминают об основных правилах безопасности:

- Летом дети должны быть под присмотром. Особенно во время отдыха у водоёмов.

- Купаться нужно только в оборудованных местах. В Орле это пляжи на озере Светлая Жизнь и в районе центрального парка. В области для купания аккредитованы 38 пляжей.

- Не стоит употреблять алкоголь: можно и самому пострадать, и не заметить, что кому-то требуется помощь.

- Обращайте внимание не только на тех, с кем вы пришли к водоёму, но и на окружающих.

- Владельцев лодок просят обращать внимание на купающихся и соблюдать скоростной режим.

Также Елена Переверзева напомнила о проверках водителей маломерных судов на трезвость. На данный момент пока случаев управления лодками в состоянии алкогольного опьянения не зафиксировано.