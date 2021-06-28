понедельник 28.06.2021 18:32:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:18, 28 июня 2021 года

Орловские подростки зарабатывают свои первые деньги в экоотрядах

Как попасть в отряд, сколько придётся отработать в день, и как много платят за работу, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Школьники с радостью вышли на каникулы после напряженного года учёбы. Но не все просто отдыхают, многие используют свободное время, чтобы заработать карманные деньги. Трудоустроиться можно в экоотряды. Задача экоотряда в Орле – убрать мусор, скошенную траву. Занятие не сложное, да и время работы всего от четырёх до семи часов в день, в зависимости от возраста.
 
Оплата за отработанные часы - в расчёте от минималки. Еще 1,5 тысячи в месяц - материальная помощь от службы занятости. 
 
В Орле немало подростков, желающих заработать, и это не только дети из социально неблагополучных и малообеспеченных семей. Поэтому договор на работу заключают всего на месяц - чтобы у других тоже была возможность с пользой для себя и семейного бюджета провести каникулы.
 
Максим Соколов, заместитель директора Центра занятости Советского района: «На следующие месяца отряды формируются так: попадают те, кто обратился в первый раз, а если остаются места, то принимают тех, кто уже работал и еще хочет повторно принять участие».
 
Экоотряды будут трудиться все лето. Если есть желание работать, нужно обратиться в свой районный центр занятости. В Орле можно обращаться сразу к работодателю - управление коммунальным хозяйством города. Какие документы необходимы, чтобы устроиться на работу в экоотряд, можно узнать здесь.



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.