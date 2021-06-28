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11:18, 28 июня 2021 года Орловские подростки зарабатывают свои первые деньги в экоотрядах Как попасть в отряд, сколько придётся отработать в день, и как много платят за работу, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Школьники с радостью вышли на каникулы после напряженного года учёбы. Но не все просто отдыхают, многие используют свободное время, чтобы заработать карманные деньги. Трудоустроиться можно в экоотряды. Задача экоотряда в Орле – убрать мусор, скошенную траву. Занятие не сложное, да и время работы всего от четырёх до семи часов в день, в зависимости от возраста. Оплата за отработанные часы - в расчёте от минималки. Еще 1,5 тысячи в месяц - материальная помощь от службы занятости. В Орле немало подростков, желающих заработать, и это не только дети из социально неблагополучных и малообеспеченных семей. Поэтому договор на работу заключают всего на месяц - чтобы у других тоже была возможность с пользой для себя и семейного бюджета провести каникулы. Максим Соколов, заместитель директора Центра занятости Советского района: «На следующие месяца отряды формируются так: попадают те, кто обратился в первый раз, а если остаются места, то принимают тех, кто уже работал и еще хочет повторно принять участие». Экоотряды будут трудиться все лето. Если есть желание работать, нужно обратиться в свой районный центр занятости. В Орле можно обращаться сразу к работодателю - управление коммунальным хозяйством города. Какие документы необходимы, чтобы устроиться на работу в экоотряд, можно узнать здесь





Татьяна Тимохина



