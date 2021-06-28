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11:27, 28 июня 2021 года КПРФ определилась с кандидатами в орловский облсовет От компартии в выборах будут участвовать три человека.





В Орле КПРФ выдвинула трёх человек на сентябрьские выборы в областной совет. Кандидатами стали: сенатор Василий Иконников, зампред горсовета Иван Дынкович и главред «Орловской искры» Юрий Лебедкин.



Напомним, что выборы VII созыва облсовета на 2021-2026 годы пройдут 19 сентября. В этот же день будут выбирать депутатов Госдумы. От КПРФ по федеральной части списка под пятым номером выдвинут губернатор Орловской области Андрей Клычков. По Орловскому одномандатному избирательному округу будет избираться Василий Иконников. По региональной группе под шестым номером баллотируется Андрей Фролов.



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Артём Ежаков



