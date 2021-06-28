понедельник 28.06.2021 18:32:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:27, 28 июня 2021 года

КПРФ определилась с кандидатами в орловский облсовет

От компартии в выборах будут участвовать три человека.


В Орле КПРФ выдвинула трёх человек на сентябрьские выборы в областной совет. Кандидатами стали: сенатор Василий Иконников, зампред горсовета Иван Дынкович и главред «Орловской искры» Юрий Лебедкин.

Напомним, что выборы VII созыва облсовета на 2021-2026 годы пройдут 19 сентября. В этот же день будут выбирать депутатов Госдумы. От КПРФ по федеральной части списка под пятым номером выдвинут губернатор Орловской области Андрей Клычков. По Орловскому одномандатному избирательному округу будет избираться Василий Иконников. По региональной группе под шестым номером баллотируется Андрей Фролов.

Читайте также:Клычков будет избираться в Госдуму



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.