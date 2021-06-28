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11:40, 28 июня 2021 года COVID-19 нашли у 90 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев коронавирусной инфекции (всего – 37 210).



На лечении – 1 162 человека. Накануне выписано 84 орловца (всего – 35 308). От последствий болезни скончалось 740 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 21 650 (всего – 5 472 941), число выздоровевших – 12 626 (всего – 4 969 340). Общее число летальных исходов – 133 893 (+611 случаев за сутки). На лечении – 369 708 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



