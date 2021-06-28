Самый аварийно-опасный участок в Орле - пересечение улицы Комсомольской и Карачевского шоссе

Итоги полугодия подвели в региональном управлении ГИБДД.

На дорогах Орла за первое полугодие 2021-го произошло 96 ДТП, один человек погиб, 117 получили ранения. В ГИБДД отмечают, что в 72 случаях причиной аварии стали неудовлетворительные дорожные условия. Уже составлено 70 материалов, в том числе на юридические лица.

Как отмечают в УГИБДД, самый аварийно-опасный участок в Орле - пересечение улицы Комсомольской и Карачевского шоссе. Только в этом году дорожная развязка у автовокзала становилась местом серьёзных ДТП четырежды.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Перекресток очень большой, пересечение двух крупных улиц города, и по данному направлению едет множество машин. В большинстве случае причиной аварии является нарушение очередности проезда».

Этот перекресток не раз модернизировали, дорожные знаки расположены над дорогой, чтобы большегрузы не загораживали их, нанесена разметка «вафельница».

Еще один аварийно-опасный участок - на улице Васильевской, рядом с домом № 165. По предложению Госавтоинспекции в мае 2021 года там изменено движение транспортных средств по полосам.