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12:15, 28 июня 2021 года

Самый аварийно-опасный участок в Орле - пересечение улицы Комсомольской и Карачевского шоссе

Итоги полугодия подвели в региональном управлении ГИБДД.


На дорогах Орла за первое полугодие 2021-го произошло 96 ДТП, один человек погиб, 117 получили ранения. В ГИБДД отмечают, что в 72 случаях причиной аварии стали неудовлетворительные дорожные условия. Уже составлено 70 материалов, в том числе на юридические лица. 
 
Как отмечают в УГИБДД, самый аварийно-опасный участок в Орле - пересечение улицы Комсомольской и Карачевского шоссе. Только в этом году дорожная развязка у автовокзала становилась местом серьёзных ДТП четырежды.
 
Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Перекресток очень большой, пересечение двух крупных улиц города, и по данному направлению едет множество машин. В большинстве случае причиной аварии является нарушение очередности проезда». 
 
Этот перекресток не раз модернизировали, дорожные знаки расположены над дорогой, чтобы большегрузы не загораживали их, нанесена разметка «вафельница». 
 
Еще один аварийно-опасный участок - на улице Васильевской, рядом с домом № 165. По предложению Госавтоинспекции в мае 2021 года там изменено движение транспортных средств по полосам. 
 
Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «С мая месяца внесено изменения проезда данного перекрестка. Установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка. Теперь с улицы Васильевской в левой полосе можно осуществлять только поворот налево, средняя полоса - только прямо, с крайней правой полосы можно двигаться только прямо и направо, в сторону Брянска».



Всеволод Трифонов
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