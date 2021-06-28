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12:20, 28 июня 2021 года В Орле отреставрируют кукольный театр Сейчас власти ищут подрядчика на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно-рабочей документации.





В Орле решились на проведение реконструкции Орловского кукольного театра – тендер на поиск подрядчика размещён на Госзакупках. За более чем 10,1 млн рублей победитель торгов проведёт в здании театра инженерные изыскания и подготовит проектно-рабочую документацию для будущего ремонта.



График работ, согласно конкурсной документации – с 1 января по 15 марта 2022 года. Финансирование контракта обеспечит региональный бюджет.





Артём Ежаков



