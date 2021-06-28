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12:58, 28 июня 2021 года

В добрый путь, выпускники!

В Орловской области прошли выпускные вечера. На одном из них – и как мама выпускника, и как корреспондент ГТРК «Орёл» - побывала Татьяна Тимохина.


Несмотря на непростую эпидситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, школьные выпускные вечера в этом году провели в торжественной обстановке. 
 
На праздник в школу № 11 были приглашены и родители, и представители власти. Чтобы выпускной состоялся, пришлось последовать всем санитарным правилам: контроль температуры, дезсредства, маски, родители сдали ПЦР-тест, многие провакцинировались.
 
К одному из главных моментов в жизни готовились все: и родители, и учителя, и выпускники. И не только учили предметы, чтобы успешно сдать ЕГЭ, но и продумывали наряды и ход праздника.
 
В этот день у выпускников была последняя возможность сказать слова благодарности учителям и услышать напутствие от представителей власти и педагогов. 
 
Елена Корнюхина, классный руководитель 11 «Б» класса школы № 11 города Орла: «Это мой самый первый выпуск одиннадцатиклассников, и это самый волнительный момент, я бы хотела, чтобы все мечты осуществились и по жизни им встречались только добрые, отзывчивые люди».
 
На празднике по случаю выпускного школе преподнесли подарок депутаты Орловского облсовета - к новому учебному году пообещали сделать шикарную спортплощадку. 
 
В этом году в Орловской области школу окончили 3188 одиннадцатиклассников. Почти во всех учебных заведениях в этот день был исполнен прощальный школьный вальс. А на рассвете уже новой, взрослой жизни молодые люди запустили в небо воздушные шарики, при этом ещё по-детски загадав желания.



Татьяна Тимохина
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