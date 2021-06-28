В добрый путь, выпускники!

В Орловской области прошли выпускные вечера. На одном из них – и как мама выпускника, и как корреспондент ГТРК «Орёл» - побывала Татьяна Тимохина.

Несмотря на непростую эпидситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, школьные выпускные вечера в этом году провели в торжественной обстановке.

На праздник в школу № 11 были приглашены и родители, и представители власти. Чтобы выпускной состоялся, пришлось последовать всем санитарным правилам: контроль температуры, дезсредства, маски, родители сдали ПЦР-тест, многие провакцинировались.

К одному из главных моментов в жизни готовились все: и родители, и учителя, и выпускники. И не только учили предметы, чтобы успешно сдать ЕГЭ, но и продумывали наряды и ход праздника.

В этот день у выпускников была последняя возможность сказать слова благодарности учителям и услышать напутствие от представителей власти и педагогов.

Елена Корнюхина, классный руководитель 11 «Б» класса школы № 11 города Орла: «Это мой самый первый выпуск одиннадцатиклассников, и это самый волнительный момент, я бы хотела, чтобы все мечты осуществились и по жизни им встречались только добрые, отзывчивые люди».

На празднике по случаю выпускного школе преподнесли подарок депутаты Орловского облсовета - к новому учебному году пообещали сделать шикарную спортплощадку.

В этом году в Орловской области школу окончили 3188 одиннадцатиклассников. Почти во всех учебных заведениях в этот день был исполнен прощальный школьный вальс. А на рассвете уже новой, взрослой жизни молодые люди запустили в небо воздушные шарики, при этом ещё по-детски загадав желания.