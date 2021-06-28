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13:02, 28 июня 2021 года

Стройка детсада на ул. Кузнецова в Орле идет с месячным опережением

По контракту, ясли должны быть готовы к 30 ноября 2021 года.


В Орле с месячным опережением сроков продолжается строительство 80-местных яслей на ул. Кузнецова, – сообщает сайт мэрии Орла. В минувший четверг детский сад обзавелся собственной котельной, а на этой неделе планируется заключение контракта на поставку мебели.

В соглашении с ООО «Авилон» крайний срок сдачи объекта определен 30 ноября 2021 года, но, учитывая опережение графика, ясли могут быть готовы раньше.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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