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13:07, 28 июня 2021 года

В Орле состоялся международный шахматный фестиваль «Славянские корни»

В течение недели состоялись сразу три турнира: детский, взрослый, а также блиц-соревнования. С участниками познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Турнир «Славянские корни» проводится в Орле 26-й раз. В этом году за рейтинговые очки и призовой фонд боролись порядка ста юных шахматистов и четыре десятка взрослых. География участников фестиваля – обширна: ближние и дальние регионы России, шахматисты Луганска.
 
Андрей Лунёв, главный судья фестиваля «Славянские корни»: «Во-первых, наш турнир - достаточно дружелюбный мир. На мероприятиях царит прекрасная обстановка, и люди, которые приезжали в прошлые годы, всегда стремятся приехать вновь. А во вторых - люди действительно соскучились по шахматам».
 
Международный статус фестиваль «Славянские корни» сохранил, благодаря визиту делегации Луганской Народной Республики. Там уже несколько десятков лет существует Академия шахмат. Этот вид спорта пользуется в республике большой популярностью. Но сменяются поколения, другой становится игра. 
 
Игорь Погорелов, руководитель делегации Луганской Народной Республики: «С течением времени шахматы становятся где-то более быстрыми, где-то более сообразительными, но менее углубленными. Раньше дети были способны больше углубляться в саму игру, сейчас более поверхностный подход».
 
Луганские шахматисты приехали в Орёл не только поиграть, но и поделиться опытом. В мастер-классе участники фестиваля разбирали одну из партий юных шахматистов. Особое внимание уделили эндшпилю - финальной части любой партии. 
 
Следующим большим шахматным соревнованием в Орловской области станет фестиваль в Спасском-Лутовиново 24 июля. Если пандемия не изменит планов.



Анастасия Дорохова
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