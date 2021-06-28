Орловские коммунисты определились с предвыборной программой и кандидатами в облсовет

26 июня в Орле состоялся второй этап 47-й отчётно-выборной конференции Орловского областного отделения КПРФ.

26 июня в Орле состоялся второй этап 47-й отчётно-выборной конференции Орловского областного отделения КПРФ, где обсудили проект областной предвыборной программы. Ключевыми пунктами списка станут положения о бесплатности образования и медицины, регулировании цен на товары первой необходимости и жизненно важные лекарства, восстановление прежнего возраста выхода на заслуженный отдых по старости.

Юрий Лебёдкин главный редактор газеты «Орловская искра»: «Эта программа предусматривает, в меру тех сил, которые появятся у компартии после выборов, возвращение того хорошего, того разумного и правильного, что было в Советском Союзе - наращивание экономического потенциала, очень сильная социальная составляющая, поддержка пенсионеров».

В списке необходимых законопроектов - строительство социального жилья. Ипотека - беспроцентная, а при рождении ребёнка молодым родителям должны обеспечить дополнительные льготы. Ещё коммунисты выступают за отмену взносов на капремонт. За предвыборное направление проголосовали единогласно.

Утвердили в местном отделении и кандидатов в депутаты в облсовет. Кандидатами стали сенатор Василий Иконников, зампред горсовета Иван Дынкович и главред «Орловской искры» Юрий Лебёдкин.

Делегаты конференции тайным голосованием выдвинули 25 кандидатов в депутаты по одномандатным округам и 32 кандидата – по единому общеобластному избирательному списку.

Иван Дынкович, первый секретарь Орловского горкома КПРФ, заместитель председателя Орловского горсовета: «Орловское областное отделение КПРФ идёт на выборы в областной Совет сильной, опытной, подготовленной командой. У нас депутатами идут действующие депутаты областного совета, главы сельских поселений, главы городов, поэтому команда КПРФ поддерживает курс на развитие, который реализует в регионе губернатор».

В муниципальных округах стартовал сбор информации о проблемах жителей. Полученный список проанализируют и обещают найти решение. Время ответственного выбора - 19 сентября.