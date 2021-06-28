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14:36, 28 июня 2021 года

На Орловщине подешевели восемь социально значимых продовольственных товаров

Об этом было заявлено и.о. главы регионального департамента промышленности и торговли Максимом Петровым на аппаратном совещании в областной администрации.


На Орловщине нет ажиотажа на продовольственные товары, рынок соответствует покупательской способности населения, – об этом заявил на аппаратном совещании и.о. главы регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров. Было заявлено, что в области подешевели восемь видов социально значимого продовольствия: яйца куриные (-14,8%); соль поваренная (- 2,4%); масло подсолнечное (-2%), куры охлажденные и мороженые (-1,8%); рис шлифованный (-1,2%); пшено (-0,8%); молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% и 3,2% жирности (-0,6%), мука пшеничная (-0,5%).

Как оказалось, в регионе самое дешевое пшено в ЦФО. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов оказались на втором месте по наименьшей цене, куриные яйца – на четвертом.

Тем не менее, от 1 до 5% подорожали рыба мороженая, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, сахар-песок, вермишель, чай черный байховый, масло сливочное, говядина и свинина, крупа гречневая, а также баранина. Сезонно поднялась в цене плодовоовощная продукция.

Продовольственная корзина из 24 видов социально-значимых товаров сейчас стоит 4036,28 рублей.
Работа по сдерживанию роста цен и пресечению их необоснованного повышения продолжается.


Артём Ежаков
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