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15:37, 28 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В регионе продолжается вакцинация. Работают 38 прививочных и 32 мобильных участка.



- В этом году уже почти 1,5 тысячи подростков заработали в деньги. Сейчас объявлена запись в экологические отряды на июль.



- Спецправила не испортили праздника. В регионе проходят выпускные. Со школой прощаются больше трёх тысяч человек.



- Орловская тройка лидеров - определена. КПРФ назвали своих кандидатов на выборы



- Интеллектуальные баталии. В Орле прошёл шахматный фестиваль.



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