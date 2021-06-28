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15:00, 28 июня 2021 года

Скончался экс-директор музея «Спасское-Лутовиново» Николай Левин

Заслуженного работника культуры Российской Федерации не стало 28 июня.


Пресс-служба музея «Спасское-Лутовиново» сообщает о смерти бывшего директора заповедника Николая Левина. Он умер 28 июня.

Николай Левин возглавил «Спасское-Лутовиново» в сентябре 1989 года. С 2011 по 2019 годы он был его почётным президентом. При нём музей-заповедник был включён в Свод особо ценных объектов культурного наследия народов России и получил федеральный статус. Его стараниями здесь появились здание фондохранилища и культурно-выставочный центр, а также возрождён храм Спаса Преображения и отреставрированы уникальные мемориальные предметы.

В 2005 году Николай Левин был удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Фото пресс-службы музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»


Артём Ежаков
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