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15:11, 28 июня 2021 года В Орле отменили ремесленную и медовую ярмарки Виной всему коронавирус.





В Орле отменили запланированную на День города ярмарку-выставку современных и традиционных ремёсел, а также приуроченную к Медовому спасу ярмарку «День мёда». Они должны были пройти 5 и 7 августа соответственно, но вмешалась ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, – сообщили в мэрии Орла.





Артём Ежаков



