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15:37, 28 июня 2021 года Грозы и град задержатся в Орловской области ещё на сутки Непогода прогнозируется до девяти часов вечера 29 июня.





В Орловской области сохранится ветреная с осадками погода, – предупреждает областное ГУ МЧС. По прогнозу синоптиков, до 21:00 29 июня на территории региона пройдут кратковременные дожди, местами грозы и град.



Температура воздуха ночью: от +14°С до +19°С, днём: от +22°С до +27°С. Порывы ветра местами могут достигать от 15 до 18 м/с.





Артём Ежаков



