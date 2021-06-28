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15:40, 28 июня 2021 года В Орле к 13 годам тюрьмы приговорён убийца собственной матери 50-летний мужчина задушил беспомощную женщину после вспыхнувшей ссоры.





Орловский областной суд поставил точку в деле об убийстве 78-летней женщины в Мценске – на 13 лет строгого режима осуждён её 50-летний сын. В мае прошлого года родственники поругались, и мужчина, зная, что мать не сможет дать ему отпор из-за своего возраста и заболевания опорно-двигательного аппарата, сначала ударил женщину в шею, а затем задушил.



Амчанина осудили по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). После отбытия наказания он ещё на полтора года будет ограничен в свободе, – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



