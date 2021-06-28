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16:47, 28 июня 2021 года В Болхове появится памятник Николаю Угоднику Его установят возле Спасо-Преображенского собора.





В Болхове, рядом со Спасо-Преображенским собором, планируют установить бронзовую скульптуру святого Николая Угодника - с благословения главы Орловской митрополии владыки Тихона и схиархимандрита Илия.



Памятник уже привезли из Москвы. Пока готовится площадка для установки, скульптура стоит у входа в храм.



Когда-то Николаю Угоднику в Болхове было посвящено три храма. Но их уже не осталось. Теперь в городе церквей будет стоять памятник одному из самых почитаемых православных святых.





Татьяна Напольских



