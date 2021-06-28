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17:07, 28 июня 2021 года Ремонт автодороги Орёл – Хардиково завершён на 85% О ходе реконструкции областных трасс Орловщины рассказал губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области продолжается дорожный ремонт. О ходе реконструкции трасс регионального и межмуниципального значения рассказал сегодня губернатор Клычков.



По словам главы региона, автодорога Орёл – Хардиково отремонтирована на 85%, а на трассе Орёл – п. Зареченский готово больше 50% работ. Также выполнено устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси на дороге Орел – Ефремов.



Объекты ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на Орловщине в его рамках отремонтируют 105 километров трасс.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков



