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18:18, 28 июня 2021 года Под Орлом большегруз протаранил малолитражку Есть пострадавшие.





Сегодня в полдень на трассе Орёл - Тамбов произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля «Дэу Матиз». Большегруз на скорости въехал в малолитражку, которая двигалась впереди, в попутном направлении. От столкновения легковой автомобиль вылетел с трассы.



Бригада скорой помощи на место аварии приехала быстро. Для того чтобы вытащить пострадавших, специальная техника спасателей не понадобилась. Основной удар пришёлся на заднюю часть автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир «Дэу» получили травмы.





Всеволод Трифонов



