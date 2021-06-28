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18:18, 28 июня 2021 года

Сегодня жители Ливен вакцинировались в мобильном ФАПе

Фельдшерско-акушерский пункт остановился в центре города. К нему сразу же выстроилась очередь из желающих вакцинироваться против коронавируса.


Сегодня мобильный ФАП приехал в Ливны. Там можно было сделать прививку от коронавируса. Как сообщают наши коллеги из телекомпании «Принт-ТВ», в первый час работы у автобуса собралось около трёх десятков горожан. Медики едва успевали оформлять и прививать всех желающих. Сегодня в арсенале докторов было две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Одну ставили ливенцам моложе 60 лет, другую — тем, кто старше.

Марина Окорокова, фельдшер Ливенской ЦРБ: «Сделаем мы сегодня первую прививку, через 21 день будет повторная прививка. На этом же месте, в это же время. 19 числа. И так будем отсчитывать каждый день».

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в Ливнах на улице Гайдара 29 и 30 июня. Посетить его ливенцы смогут с 11 до 18 часов. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Вакцинация показана людям от 18 лет и старше.

За минувшие выходные был установлен рекорд по числу посетителей мобильных пунктов вакцинации. Только в Орле прививку от коронавируса сделали 790 человек.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
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