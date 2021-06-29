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21:21, 28 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня жители Ливен вакцинировались от коронавируса в мобильном ФАПе.



- Фура против «Матиза». Инспекторы выясняют, почему попутные машины не поделили направление? Есть пострадавшие.



- В этом году по нацпроекту на Орловщине приведут в порядок 105 км дорог, в том числе и сельские.



- Юношеская библиотека Орла планирует стать модельной.



- В Болхове появится памятник Николаю Угоднику.



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