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Главная » Новости

21:21, 28 июня 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Сегодня жители Ливен вакцинировались от коронавируса в мобильном ФАПе.

- Фура против «Матиза». Инспекторы выясняют, почему попутные машины не поделили направление? Есть пострадавшие.

- В этом году по нацпроекту на Орловщине приведут в порядок 105 км дорог, в том числе и сельские.

- Юношеская библиотека Орла планирует стать модельной.

- В Болхове появится памятник Николаю Угоднику.


Вести-Орёл
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