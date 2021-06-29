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9:23, 29 июня 2021 года ПФР: Безработные предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше Предложение о выходе на досрочную пенсию может поступить от службы занятости.





С согласия безработных граждан может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.



Право на указанный вид пенсии предоставляется безработным гражданам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.



Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно (либо наличие указанного страхового стажа и необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также отсутствие возможности для трудоустройства.



Такая пенсия устанавливается в соответствии с порядком и на условиях, которые предусмотрены законом «О страховых пенсиях»*. Если после назначения пенсии изменились жизненные обстоятельства, влияющие на получение данного вида пенсии, – например, человек устроился на работу или выехал за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства, он должен известить об этом территориальный орган ПФР.



Как только у получателя пенсии по предложению органов службы занятости наступит возраст, дающий право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно по иным основаниям, ему необходимо снова обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.



В 2021 году право на страховую пенсию по старости имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, – в 56 лет 6 месяцев, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, – в 61 год 6 месяцев. Необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов – 21.



*Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»





Орловское Информбюро



