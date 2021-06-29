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8:30, 29 июня 2021 года Двух орловцев с наркологическим заболеванием лишили водительских прав Мужчины стали пешеходами после запроса Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры.





В Новодеревеньковском районе суд аннулировал действие водительских удостоверений у двух местных жителей. Прокуратура выяснила, что у них одновременно были и права, и наркологическое заболевание, запрещающее вождение, – оба находились на диспансерном наблюдении у врача. Их присутствие на дороге создавало опасность для жизни и здоровья других участников движения.





Артём Ежаков



