Главная » Новости



7:32, 29 июня 2021 года Орловщина купит шесть мотовездеходов для борьбы с лесными пожарами Спецтехнику приобретут в рамках национального проекта «Экология».





В 2021 года в Орловской области в рамках региональной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для борьбы с лесными пожарами купят шесть мотовездеходов, – сообщает пресс-служба губернатора.



Тем временем, в регион прибыли приобретенные ранее четыре автомобиля «Земляк». Скоро специализированный автопарк пополнят пять тракторов с прицепами и навесным оборудованием. Всего в 2021 году на покупку противопожарной техники выделено 37,3 млн рублей.



Параллельно ведется работа по лесовосстановлению и формированию запаса семян. Первый показатель Орловщина перевыполнила практически в четыре с половиной раза.





Артём Ежаков



