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6:34, 29 июня 2021 года Три орловских выпускника идеально сдали ЕГЭ по обществознанию 214 ребят получили высокие баллы.





В Орловской области трое выпускников сумели набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене по обществознанию. Ещё 214 сдававших набрали от 80 до 99 баллов. Этот предмет писали 1617 человек, – следует из публикации в Instagram главы регионального департамента образования Татьяны Крымовой.





Артём Ежаков



