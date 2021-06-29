Главная » Новости



5:35, 29 июня 2021 года В орловских МФЦ начнут оформлять электронные загранпаспорта Услуга будет доступна в многофункциональных центрах Орла и Орловского района до декабря 2021 года.





В МФЦ Орла и Орловской области готовятся к налаживанию процедуры оформления и выдачи загранпаспортов с электронными носителями информации, – сообщает сайт регионального правительства. Сейчас для этого готовят нужное программно-техническое оборудование.



Оформить и получить электронный загранпаспорт можно будет до декабря 2021 года.





Артём Ежаков



