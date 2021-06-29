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21:05, 28 июня 2021 года
Андрей Клычков о COVID-19: «Всё говорит о том, что цифры будут продолжать расти»Губернатор Орловской области рассказал о текущей ситуации с распространением инфекции в регионе.
Особо губернатор подчеркнул, что процент госпитализации сейчас больший, чем был ранее. Он допустил, что 1800 коек, которые было поручено подготовить, могут закончиться к середине июля. Сейчас занято 730 мест, свободными остаются 186 коек.
«К сожалению, всё говорит о том, что цифры будут продолжать расти», – заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловщины Андрей Клычков. Глава региона обратил особое внимание орловцев на тщательное соблюдение мер предосторожности.
Выросла детская заболеваемость – в стационарах от COVID-19 лечатся 8 несовершеннолетних, ещё 58 выздоравливают дома. «В статистику у нас стали попадать и школьники», – резюмировал губернатор.
Вакцинироваться орловцы стали активнее. Для записи на процедуру доступно 11 331 место. Губернатор снова заявил, что не сторонник обязательной вакцинации.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я уже неоднократно говорил, что не сторонник обязательной вакцинации. Это решение принимает Роспотребнадзор с учетом эпидемической ситуации, но социальная сфера – мы проговариваем об этом с руководителями – её нужно в приоритетном порядке максимально вакцинировать, потому что это контакты с людьми. Если сфера услуг, которая прошлой весной закрывалась и не работала долгое время, не хочет понимать того, что люди будут ходить к ним и заражаться, то я считаю, что это просто угроза большому количеству людей, поэтому здесь нужно работать. Все остальные – у кого отводы, антитела, кто не хочет и не работает с людьми, – какие вопросы?».
Тем временем, по вакцине «КовиВак» ситуация не изменилась. По-прежнему неизвестно, когда её ждать. Однако губернатор допустил, что вскоре в регионе может появиться «Спутник Лайт» – однокомпонентный препарат.
Артём Ежаков