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21:05, 28 июня 2021 года Андрей Клычков о COVID-19: «Всё говорит о том, что цифры будут продолжать расти» Губернатор Орловской области рассказал о текущей ситуации с распространением инфекции в регионе.





«К сожалению, всё говорит о том, что цифры будут продолжать расти», – заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловщины Андрей Клычков. Глава региона обратил особое внимание орловцев на тщательное соблюдение мер предосторожности. Особо губернатор подчеркнул, что процент госпитализации сейчас больший, чем был ранее. Он допустил, что 1800 коек, которые было поручено подготовить, могут закончиться к середине июля. Сейчас занято 730 мест, свободными остаются 186 коек.



Выросла детская заболеваемость – в стационарах от COVID-19 лечатся 8 несовершеннолетних, ещё 58 выздоравливают дома. «В статистику у нас стали попадать и школьники», – резюмировал губернатор.



Вакцинироваться орловцы стали активнее. Для записи на процедуру доступно 11 331 место. Губернатор снова заявил, что не сторонник обязательной вакцинации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я уже неоднократно говорил, что не сторонник обязательной вакцинации. Это решение принимает Роспотребнадзор с учетом эпидемической ситуации, но социальная сфера – мы проговариваем об этом с руководителями – её нужно в приоритетном порядке максимально вакцинировать, потому что это контакты с людьми. Если сфера услуг, которая прошлой весной закрывалась и не работала долгое время, не хочет понимать того, что люди будут ходить к ним и заражаться, то я считаю, что это просто угроза большому количеству людей, поэтому здесь нужно работать. Все остальные – у кого отводы, антитела, кто не хочет и не работает с людьми, – какие вопросы?».

Тем временем, по вакцине «КовиВак» ситуация не изменилась. По-прежнему неизвестно, когда её ждать. Однако губернатор допустил, что вскоре в регионе может появиться «Спутник Лайт» – однокомпонентный препарат.





Артём Ежаков



