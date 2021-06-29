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10:08, 29 июня 2021 года Двое неизвестных водителей спровоцировали аварии в Орловской области Инциденты произошли накануне, 28 июня.





28 июня в Орловской области произошли две аварии с пострадавшими, спровоцированные неизвестными водителями. Первая случилась около часа ночи на 343-м километре автодороги М-2 «Крым», когда неустановленный автолюбитель на «Хонде Цивик», двигаясь со стороны Мценска в направлении Орла, врезался в металлическое дорожное ограждение. Пассажирам иномарки – 45-летней женщине и 33-летнему мужчине – потребовалась госпитализация.



Второе ДТП случилось в полдень в Орле. Возле дома №1«Ж» по улице Раздольной неизвестный водитель сбил 33-летнего рабочего. Марка машины и личность автолюбителя неизвестна. Установлено, что он ехал по Раздольной со стороны Болховского шоссе в сторону улицы Толстого.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД







Артём Ежаков



