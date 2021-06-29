Орловские «эсеры» Перелыгин и Серёгин будут баллотироваться в Госдуму

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10:55, 29 июня 2021 года
Орловские «эсеры» Перелыгин и Серёгин будут баллотироваться в ГосдумуКандидатуры были утверждены на съезде партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
На прошедшем XI съезде партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» были утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы VIII созыва.
Кандидатами по территориальной группе №32 (Орловская, Воронежская и Липецкая области) стали председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат горсовет Руслан Перелыгин и фельдшер Дмитрий Серёгин.
Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ и Орловского облсовета пройдут 19 сентября.
Артём Ежаков