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10:55, 29 июня 2021 года Орловские «эсеры» Перелыгин и Серёгин будут баллотироваться в Госдуму Кандидатуры были утверждены на съезде партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».





На прошедшем XI съезде партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» были утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы VIII созыва.



Кандидатами по территориальной группе №32 (Орловская, Воронежская и Липецкая области) стали председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат горсовет Руслан Перелыгин и фельдшер Дмитрий Серёгин.



Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ и Орловского облсовета пройдут 19 сентября.





Артём Ежаков



