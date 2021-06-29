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11:10, 29 июня 2021 года

Орловские полицейские выявили подозреваемых в хищении 50 тонн комбикорма

Предполагается, что ОПГ действовала с февраля по май 2021 года и успела нанести ущерб на сумму 1 млн 120 тыс. рублей.


Предполагается, что ОПГ действовала с февраля по май 2021 года и успела нанести ущерб на сумму 1 млн 120 тыс. рублей.

В Орловской области выявлена организованная преступная группировка, подозреваемая в хищении более 50 тонн комбикорма. Пока известны трое фигурантов – 1982, 1981 и 1984 годов рождения. Правоохранители считают, что 39-летний мужчина, работая водителем в курской организации, с февраля по май 2021 года перевозил на грузовике комбикорм из Кромского района на ферму в Курской области. Там комбикорм частично разгружался для дальнейшего хищения. Затем, по договоренности с другими членами ОПГ, остаток груза разгружался на заранее подготовленном складе в Кромах и фасовался для продажи. По оценкам полицейских, сумма ущерба превысила 1 млн 120 тыс. рублей.

В жилье и машинах двух других фигурантов силовики обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия (среди них – пистолет Макарова и винтовка Мосина), боеприпасы, 74 грамма марихуаны и 1,17 грамма амфетамина.


 



 
Уголовные дела были возбуждены по трём статьям: п. «а», «б», ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере»; ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

На время расследования все трое отправлены под домашний арест. Расследование продолжается, – сообщает сайт областного УМВД.

Фото пресс-службы областного УМВД


Артём Ежаков
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