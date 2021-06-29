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11:37, 29 июня 2021 года COVID-19 подтвердился у 92 орловцев, один человек скончался В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 92 случая коронавирусной инфекции (всего – 37 302).



На лечении – 1 172 человека. Накануне выписан 81 орловец (всего – 35 389). От последствий болезни скончался 741 житель региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 20 616 (всего – 5 493 557), число выздоровевших – 14 697 (всего – 4 984 037). Общее число летальных исходов – 134 545 (+652 случая за сутки). На лечении – 374 975 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



