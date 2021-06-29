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12:07, 29 июня 2021 года

Госпитализированная орловчанка потеряла 70 тысяч рублей

Деньги украли из пустующего дома.


В Мценском районе у госпитализированной женщины украли 70 тысяч рублей, – сообщает сайт областного УМВД. В больнице она провела несколько дней – этого времени злоумышленнику хватило, чтобы найти спрятанные деньги.

Полицейские подозревают в преступлении 33-летнего соседского родственника. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за покушения на чужое имущество. Правоохранителям он рассказал, что попал в дом потерпевшей через входную дверь – ключ женщина оставила соседке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ему грозит до шести лет заключения. Нанесённый ущерб мужчина вознамерился возместить. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.


Артём Ежаков
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