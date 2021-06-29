Родственникам ветерана войны вернули утерянную когда-то медаль

Награда вернулась в семью солдата благодаря поисковикам.

Во время раскопок поисковики нашли медаль «За боевые заслуги». По хорошо сохранившемуся на ней номеру удалось установить имя человека, который был ею награждён. Им оказался уроженец Болховского района Василий Якушин. Ветерана уже нет в живых. Награду вручили дочери фронтовика.

Василий Якушин ушел на фронт 23 июня 1941 года. Освобождал Витебск, Краков, Кёнигсбергскую крепость. Победу встретил в Берлине. На родину вернулся в 1945 году. От дома осталось лишь пепелище. Жена и трое детей умерли от голода. Остальные трое жили в детдоме. Василий Якушин забрал детей, воспитывал их сам, приучал к труду. Уроки своего отца Антонина Ганичева помнит по сей день. Одно из воспоминаний – как учил копать землю, специально сделанной маленькой лопаткой. Помнит Антонина Ганичева и медали отца и то, как расстроился он, когда потерял одну из них.

Награду обнаружили в ходе поисковой разведки в Болховском районе. Номер на ней сохранился хорошо.

Алексей Бодров, руководитель автоспортивного военно-патриотического клуба «Хранитель» Тульская область: «Номер медали показал, что эта медаль более поздняя, послевоенная. Первый миллион были военные. Но - всё равно - интересно установить судьбу».

Наталья Бодрова, командир поискового отряда «Факел» ОГИК: «Василий Евстафьевич вернулся с войны, был бригадиром в колхозе. Возможно, что во время проверки полей он и потерял медаль».

У дочери фронтовика осталось много воспоминаний об отце, но мало фотографий. Медаль теперь станет семейной реликвией, напоминанием внукам о подвиге деда.