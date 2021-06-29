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Главная » Новости

12:31, 29 июня 2021 года

До смерти забивший собственную мать орловец приговорён к 13 годам тюрьмы

Страшное преступление он совершил в алкогольном и наркотическом бреду.


Заводской районный суд города Орла приговорил 30-летнего мужчину к 13 годам строгого режима за убийство собственной матери и кражу её золотых украшений. Его судили по ч. 1 ст. 105 (убийство), а также п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Приговор пока ещё не вступил в законную силу.

Преступление произошло утром 22 июля 2020 года. Нетрезвый из-за алкоголя и наркотиков осуждённый поссорился со своей 50-летней матерью и до смерти забил её ломом. Женщина погибла на месте. Расправившись с родителем, мужчина прикарманил её золотые украшения на сумму более 21 тысячи рублей и сдал их в ломбард.

Напомним, что накануне, 28 июня, стало известно об аналогичном наказании для 50-летнего мужчины, который в мае прошлого года во время ссоры задушил собственную 78-летнюю мать с заболеванием опорно-двигательной системы.

Фото пресс-службы областного СУ СК


Артём Ежаков
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