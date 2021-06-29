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12:49, 29 июня 2021 года Жара и сердечно-сосудистая система человека О том, чем опасны жаркие дни для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Орловской областной клинической больницы Роман Терещенко.





Чем жаркое лето опасно для сердечно-сосудистой системы человека? - В целом, для организма чрезмерный перегрев это стресс, это создает определенные условия для развития некоторых осложнений. Мы видим метеозависимых пациентов, которые в принципе страдают от изменений температуры воздуха или погодных условий. Но жара сама по себе не является неким предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений. Если у человека уже есть сердечно-сосудистое заболевание, жара может являться одним из факторов риска осложнения или обострения заболевания. Какие это осложнения, и чем они вызваны? - В любом случае наш организм это сложная система. Когда организма отдает тепло, больше расширяются сосуды, и в измененных сосудах увеличивается нагрузка, увеличивается отечный синдром, уменьшается приток крови. У абсолютно здорового человека никаких изменений быть не должно. Людям с какими патологиями нужно быть особенно осторожными в жару? - Пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, перенесенные ранее глубокие тромбозы, варикозная болезнь декомпенсированной формы, то есть когда мы видим осложненное течение, когда пациент уже перенес тромбофлебит или есть трофическая язва. В жару это все усугубляется, течение заболевания приобретает более агрессивный характер, осложнение таких заболеваний возникают чаще. Также не будем списывать со счетов менее опасные заболевания, такие как гипертоническая болезнь - на перемену погоды метеозависимые люди реагируют изменением артериального давления, слишком низкое артериальное давление, при наличие сужения коронарных сосудов или сосудов, питающих головной мозг, может привести к декомпенсации кровоснабжения органов с развитием осложнений, чрезмерное количество выброса крови может привезти к расслоению бляшки и тромбозу этой зоны с развитием инфаркта, инсульта, гангрены. Поэтому при жаре хронические заболевания могут обостряться, и мы можем видеть осложненные формы течения сердечно-сосудистых заболеваний. Почему в жаркую погоду некоторые люди отекают? - Происходит перераспределение кровотока, и кровь, для того чтобы организм охлаждать, сбрасывается в поверхностную венозную систему. Если вены здоровые, если клапанной недостаточности нет, то никаких отёков не будет. Но если вены больные, и в них происходит дополнительный сброс крови, происходит скопление крови в поверхностной венозной системе, происходит увеличение давления в вене и скопление большого количество крови в нижележащих отделах, изменяется проницаемость сосудистой стенки и происходит выход жидкой части крови за пределы сосудистой стенки, то есть в подкожно-жировую клетчатку с развитием отеков. Если происходят изменения в венозной системе, то это отражается и на лимфатической системе. Это усугубляет отечный синдром, безусловно. Некоторые люди - казалось бы, здоровые и молодые - иногда теряют сознание в жару. Почему? - Может изменяться артериальное давление за счет перераспределения крови, происходит потеря жидкости за счет потоотделения. И за счет перераспределения крови в общем кровяном русле происходит уменьшение артериального давления и может произойти потеря сознания, а также ощущение дискомфорта в жаркую погоду. Как вести себя жарким летом, чтобы не навредить организму? - Не ограничивать себя, безусловно, в жидкости, стараться в жаркую погоду находиться в тени, не перегружать себя, защищаться от избыточного ультрафиолета. Что касается огородников, то их вообще остановить от хобби очень сложно. Им необходимо соблюдать некоторую гигиену труда и не находиться длительно на жаре. Делать перерывы и пить больше жидкости, менять положение тела систематически - меньше статики, больше динамики.





Елена Литинская



