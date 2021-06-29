Главная » Новости



13:15, 29 июня 2021 года В Орловской области ожидают многомиллиардные инвестиции О развёртывании в регионе новых производств рассказал губернатор Андрей Клычков.





В экономику Орловщины в недалёком будущем будет инвестировано как минимум 31 миллиард рублей, – следует из сообщения пресс-службы Андрея Клычкова. По словам губернатора, до 2024 года в строительство завода по переработке гороха компания «Пинэко» вложит около 23 миллиардов рублей. Это станет крупнейшим подобным предприятием в стране – в 2023 году здесь планируется перерабатывать порядка 100 тысяч тонн гороха при общей прогнозируемой мощности в 260 тысяч тонн. Земляные работы по возведению завода начнутся уже в осенне-зимний период.



Еще 8 миллиардов принесут соглашения, подписанные на недавнем Петербургском экономическом форуме. Глава региона выделил самые крупные – проект по созданию электроники в регионе и битумное хранилище в Хотынецком районе.



Также Клычков заявил, что проект строительства большого студенческого кампуса в Орле почти за 18 миллиардов рублей прошёл защиту на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.



Помимо этого, на Орловщине удалось добиться соглашений с Удмуртией, Челябинской областью, Калининградом и Воронежем в части координации поставок друг другу отечественного сырья, комплектующих, расходников и т.д.





Артём Ежаков



