вторник 29.06.2021 13:26:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:01, 29 июня 2021 года

Орловские деревни захватывает борщевик

Люди опасаются отпускать детей гулять одних. Доходит до того, что жители вынуждены покидать свою землю. О том, как борются с борщевиком в Орловском районе, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина.


Борщевик – растение, которое может серьезно испортить всё удовольствие от отдыха на даче или прогулки в лесу. Академик Сосновский в середине прошлого века, скрещивая гибриды борщевика, думал, как обеспечить колхозных животных дешёвым кормом. О том, что коровы стали давать горькое молоко, узнали поздно. Как и том, что это растение опасно для людей. Сейчас войну борщевику объявили фермеры. Крупная агрофирма только в прошлом году уничтожила 40 гектаров этого сорняка. Но пока это капля в море.
 
Юрий Данилов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Орловского района: «Очень непонятная ситуация происходит с дорожниками. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на региональные дороги и провели окашивание территории своевременно, не допуская цветения растения».
 
В деревне Крутая гора жителям со слезами приходилось покидать свои родные места и продавать участки. В деревне Кофаново Большекуликовского сельского поселения с борщевиком боролись точечно. 
 
Нина Сентяева, местная жительница: «Выкашиваем, выкапываем - хотя бы на сезон хватает. У него же корни глубоко заходят, и идет молодняк. Сейчас сожгли, может быть, корень не пойдет».
 
В этом году на помощь жителям пришли власти. Около шести гектаров земель почти освободили от ядовитого растения. Люди, наконец, смогли увидеть соседей через овраг и отпустить детей погулять за забор. 
 
Михаил Кожухов, глава Большекуликовского сельского поселения:
 
«Из деревень посыпались от жителей заявки, чтобы эту работу мы не бросали и продолжили, кто-то спрашивал, какими препаратами обрабатывали, как бороться - действительно, нельзя иной раз выйти детям, они должны быть под постоянным присмотром, чтобы не получили ожоги».
 
В соке борщевика Сосновского содержится фурокумарины, они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Испарения цветущего растения также опасны и проводят к сильным аллергическим реакциям, даже к слепоте. Бывают и летальные случаи. Если вы хотя бы прикоснулись к этому опасному растению - необходимо сразу принять меры. 
 
Первая помощь при попадании сока борщевика Сосновского на кожные покровы:
обильно промыть поражённый участок проточной водой;
на пострадавший участок наложить стерильную повязку;
в течение последующих 48 часов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, так как проникшие в кожу фурокумарины сохраняют свои агрессивные свойства на протяжении длительного времени.
при появлении пузырей необходимо обратиться к врачу. Может понадобиться не только местное, но и общее комплексное лечение. При обширных площадях поражения и ухудшении общего состояния, требуется лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации.
 
Сейчас июнь, уже в августе борщевик вырастет до нужно размера и отбросит свои семена, которые будут храниться в земле до 10 лет. Побороть его можно только совместными усилиями.



Елизавета Капырина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.