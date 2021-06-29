Главная » Новости



13:01, 29 июня 2021 года Орловские деревни захватывает борщевик Люди опасаются отпускать детей гулять одних. Доходит до того, что жители вынуждены покидать свою землю. О том, как борются с борщевиком в Орловском районе, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина.





Борщевик – растение, которое может серьезно испортить всё удовольствие от отдыха на даче или прогулки в лесу. Академик Сосновский в середине прошлого века, скрещивая гибриды борщевика, думал, как обеспечить колхозных животных дешёвым кормом. О том, что коровы стали давать горькое молоко, узнали поздно. Как и том, что это растение опасно для людей. Сейчас войну борщевику объявили фермеры. Крупная агрофирма только в прошлом году уничтожила 40 гектаров этого сорняка. Но пока это капля в море. Юрий Данилов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Орловского района: «Очень непонятная ситуация происходит с дорожниками. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на региональные дороги и провели окашивание территории своевременно, не допуская цветения растения». В деревне Крутая гора жителям со слезами приходилось покидать свои родные места и продавать участки. В деревне Кофаново Большекуликовского сельского поселения с борщевиком боролись точечно. Нина Сентяева, местная жительница: «Выкашиваем, выкапываем - хотя бы на сезон хватает. У него же корни глубоко заходят, и идет молодняк. Сейчас сожгли, может быть, корень не пойдет». В этом году на помощь жителям пришли власти. Около шести гектаров земель почти освободили от ядовитого растения. Люди, наконец, смогли увидеть соседей через овраг и отпустить детей погулять за забор. Михаил Кожухов, глава Большекуликовского сельского поселения: «Из деревень посыпались от жителей заявки, чтобы эту работу мы не бросали и продолжили, кто-то спрашивал, какими препаратами обрабатывали, как бороться - действительно, нельзя иной раз выйти детям, они должны быть под постоянным присмотром, чтобы не получили ожоги». В соке борщевика Сосновского содержится фурокумарины, они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Испарения цветущего растения также опасны и проводят к сильным аллергическим реакциям, даже к слепоте. Бывают и летальные случаи. Если вы хотя бы прикоснулись к этому опасному растению - необходимо сразу принять меры. Первая помощь при попадании сока борщевика Сосновского на кожные покровы:

• обильно промыть поражённый участок проточной водой; • на пострадавший участок наложить стерильную повязку; • в течение последующих 48 часов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, так как проникшие в кожу фурокумарины сохраняют свои агрессивные свойства на протяжении длительного времени. • при появлении пузырей необходимо обратиться к врачу. Может понадобиться не только местное, но и общее комплексное лечение. При обширных площадях поражения и ухудшении общего состояния, требуется лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации. Сейчас июнь, уже в августе борщевик вырастет до нужно размера и отбросит свои семена, которые будут храниться в земле до 10 лет. Побороть его можно только совместными усилиями.





Елизавета Капырина



