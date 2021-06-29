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13:08, 29 июня 2021 года На озере Светлая Жизнь прошли соревнования по водно-моторном спорту За звание лучших боролись сотрудники ГИМС и спасатели-водолазы.





Задача соревнований - отработать практические навыки по управлению плавсредствами, а также по спасению людей, терпящих бедствие на воде. На озере развернулись настоящие водные баталии – гонки и скоростное маневрирование на мотолодках и гидроциклах, испытания в командной эстафете с элементами оказания первой помощи пострадавшим. Первое место в общекомандном зачёте занял Центр государственной инспекции по маломерным судам.





Юлия Сабельникова



