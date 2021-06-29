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13:40, 29 июня 2021 года

Орловская прокуратура помогла инвалидам с лекарствами и газификацией

Чтобы обязать чиновников помочь гражданам, пришлось обращаться в суды.


В Орловской области прокуратура добилась восстановления прав инвалидов. В первом случае через суд удалось обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить двух детей из Веховского района жизненно необходимым лечебным питанием, которое в полном объеме им не выдавалось. Сейчас проблема полностью решена.

Также надзорное ведомство в апелляции выиграло дело у администрации Болхова, и теперь чиновники обязаны принять меры по газификации муниципальной квартиры, в которой живут люди с инвалидностью. «Голубое топливо» в доме было, но у них – нет. Более того, печное оборудование в квартире оказалось неисправно. Прокуратура проследит за исполнением вердикта.


Артём Ежаков
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