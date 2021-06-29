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13:40, 29 июня 2021 года

Парад для ветерана

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Носкову исполнилось 100 лет. В честь юбиляра росгвардейцы организовали праздник во дворе дома, где живёт фронтовик. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина была в числе тех, кто поздравлял ветерана.


В свои сто лет Иван Носков бодр и душой и телом. Уроженец Тульской области, он рос в многодетной рабоче-крестьянской семье. С 14 лет, осиротев, растил сестер. Война застала его на Дальнем Востоке, где он учился в кавалерийской школе. С первых дней войны оказался на передовой. В окопах и на огневых позициях, заменял раненых и погибших минометчиков и сам получил несколько ранений. В составе 96-й стрелковой дивизии 11-й армии Брянского фронта участвовал в освобождении городов Брянска, Клинцы, Новозыбкова, Злынки Орловской области. Среди боевых наград ветерана орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
 
После войны Носков переехал в Орёл. Служил в войсковой части 7527. Закончил службу заместителем начальника политотдела полка Внутренних войск. 
 
В день векового юбилея для полковника в отставке росгвардейцы организовали чаепитие и концерт во дворе его дома. Здесь же была развернута фотовыставка, посвященная Ивану Павловичу. Росгвардейцы собрали фотоматериалы о его жизни и службе в войсках правопорядка.

В честь юбиляра прошёл марш парадного расчёта Росгвардии.

Видео пресс-службы Росгвардии



Татьяна Тимохина
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