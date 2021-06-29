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14:15, 29 июня 2021 года Число пострадавших от клещей орловцев перевалило за тысячу За неделю к медикам обратилось 275 человек. Среди них – 82 ребенка.





В Орловской области клещи по-прежнему активно кусают жителей региона. С начала года в больницы с укусами этих паукообразных обратились 1148 человек, из них 353 – дети. В сравнении с предыдущей семидневкой число атак выросло на 275 и 82 случая соответственно. Свежая статистика находится на уровне прошлого года.



18,5% проверенных паразитов оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Год назад было заражено 18,2% исследованных клещей. Случаев иксодового боррелиоза по-прежнему не выявлено.



Тем временем, акарицидную обработку провели на 290 га общественных территорий и 129 га территорий детских лагерей.



За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.









Артём Ежаков



