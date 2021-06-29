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15:03, 29 июня 2021 года В Орле растёт число школьных медалистов В областной столице подвели предварительные итоги завершившегося учебного года.





Подавляющее большинство орловских выпускников справляются с экзаменами, – следует из публикации сайта городской администрации. Так, в завершившемся учебном году ГИА по русскому языку и математике не справились 0,5% и 4,5% сдающих. С красным дипломом окончили школу 9,2% вчерашних девятиклассников.



Среди одиннадцатиклассников все прошли минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку – из них 39 человек идеально написали предмет, а 44% учеников набрали от 80 до 98 баллов.



Число претендентов на медаль «За особые успехи в учении» растёт. Если в 2019 году её получил 191 выпускник, то сейчас эту награду могут вручить 301 ученику.



На конкурсах различного уровня в 2020-2021 учебном году участвовали порядка 20 тысяч школьников. В число их призёров вошли 3742 человек, 476 из них покорилась высшая ступень пьедестала.





Артём Ежаков



