|
|
|Главная » Новости
15:56, 29 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Вакцина - с доставкой к дому. Ливенцы выбирают защиту. И за вторым уколом не нужно ехать в ЦРБ.
- Сезон борщевика. Как и почему нужно бороться с опасным сорняком? Мы пообщались с теми, кто безжалостно травит растения, чтобы оно не чувствовало себя «хозяином».
- Благодаря поисковикам, утерянная несколько десятилетий назад боевая медаль вернулась в семью героя.
- Ветеран Великой Отечественной войны Иван Александрович Носков отпраздновал столетие.
- Список орловских стобалльников - увеличился. Отличились девушки.
- Бронза с золотым отливом. Орловские каратисты вернулись с мирового турнира с наградами.
Вести-Орёл