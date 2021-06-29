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15:56, 29 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вакцина - с доставкой к дому. Ливенцы выбирают защиту. И за вторым уколом не нужно ехать в ЦРБ.



- Сезон борщевика. Как и почему нужно бороться с опасным сорняком? Мы пообщались с теми, кто безжалостно травит растения, чтобы оно не чувствовало себя «хозяином».



- Благодаря поисковикам, утерянная несколько десятилетий назад боевая медаль вернулась в семью героя.



- Ветеран Великой Отечественной войны Иван Александрович Носков отпраздновал столетие.



- Список орловских стобалльников - увеличился. Отличились девушки.



- Бронза с золотым отливом. Орловские каратисты вернулись с мирового турнира с наградами.



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