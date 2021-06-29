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15:14, 29 июня 2021 года В Орле утвердили приговор распространителям героина Сторона защиты проиграла слушание в апелляционном суде.





В Орле вступил в силу приговор в отношении троих мужчин, обвинённых в попытке распространения героина с использованием информационно-коммуникационных сетей, – сообщает сайт прокуратуры. Получая наркотики от поставщиков, они размещали их в тайниках-«закладках», откуда их забирали потребители. Задержав подозреваемых, полицейские изъяли 33,18 грамма героина.



Первичный приговор – 9 лет 9 месяцев, 9 лет 7 месяцев и 9 лет 6 месяцев – был безуспешно оспорен в апелляции.





Артём Ежаков



